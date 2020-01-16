«Принцессу Анастасию» переведут ближе к Хельсинки

&#171;Принцессу Анастасию&#187; переведут ближе к Хельсинки
Принцесса Анастасия будет находиться на ремонте до марта 2021 года. Фото: vk.com/mobyspl

Паром «Принцесса Анастасия», пользующийся популярностью у туристов, сейчас находится на ремонте. Однако после завершения работ его ждут перемены: судно переправят в Южный порт Хельсинки.

Начиная с весны следующего года, «Принцесса Анастасия» будет причаливать к временному терминалу Makasiini, который располагается в Южном порту Хельсинки. Об этом стало известно в четверг, 16 января, решение приняла компания-перевозчик Moby SPL.

Изменения вызваны реорганизацией портовых зон, а также чрезвычайно активным трафиком в Западном терминале, куда раньше прибывала «Анастасия». Предполагалось, что лайнер воспользуется южными морскими воротами уже в 2020 году, однако, в связи с ремонтом, пришлось отложить до 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Принцесса Анастасия» отменила все круизы до 8 января.

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