«Принцессу Анастасию» переведут ближе к Хельсинки

Принцесса Анастасия будет находиться на ремонте до марта 2021 года. Фото: vk.com/mobyspl

Принцесса Анастасия будет находиться на ремонте до марта 2021 года. Фото: vk.com/mobyspl

Паром «Принцесса Анастасия», пользующийся популярностью у туристов, сейчас находится на ремонте. Однако после завершения работ его ждут перемены: судно переправят в Южный порт Хельсинки.

Начиная с весны следующего года, «Принцесса Анастасия» будет причаливать к временному терминалу Makasiini, который располагается в Южном порту Хельсинки. Об этом стало известно в четверг, 16 января, решение приняла компания-перевозчик Moby SPL.

Изменения вызваны реорганизацией портовых зон, а также чрезвычайно активным трафиком в Западном терминале, куда раньше прибывала «Анастасия». Предполагалось, что лайнер воспользуется южными морскими воротами уже в 2020 году, однако, в связи с ремонтом, пришлось отложить до 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Принцесса Анастасия» отменила все круизы до 8 января.