Дорожники высыпали 5 тыс. тонн соли на бесснежные дороги Петербурга

В скором времени дорожные службы заработают в полную силу. Фото: Baltphoto

В скором времени дорожные службы заработают в полную силу. Фото: Baltphoto

В течение полутора месяцев бесснежной зимы в Петербурге потратили пять тысяч тонн соли на уборку дорожных покрытий.

Из приготовленных и закупленных заранее ста тысяч тонн соли к середине января потратили лишь пять тысяч, сообщили в пресс-службе городского Комитета по благоустройству в четверг. Несколько раз, в редкие снежные дни, ею все же пришлось воспользоваться.

Учитывая, что температура воздуха в Петербурге часто меняется и на дорогах возникает риск гололедицы, приходится прибегать к помощи соли. В ведомстве отметили, что в скором времени дорожные службы заработают в полную силу: в конце января в город придет настоящая зима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, куда делся снег в городе.