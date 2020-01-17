В парке Монрепо заметили свежую зелень

Она выросла посреди января. Также петербуржцы и ленинградцы замечают грибы и цветы, несмотря на зиму за окном.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщает пресс-служба парка Монрепо в социальной сети «Вконтакте». Там заметили свежую зелень, хотя ей расти совсем не время. Появление растения связывают с аномально высокой температурой – погода бьет многовековые рекорды, но уже совсем скоро в Петербург и Ленинградскую область придут настоящие морозы.

«Как это может отразиться на растениях в весенне-летний период?», — задается вопросом один из пользователей, переживая за природу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Монрепо из-за аномально теплой зимы расцвели безвременники. Обычно они расцветают либо осенью, либо весной, но никак не зимой. Непонятно, как скажется на растении ранее пробуждение.