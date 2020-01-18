Польша заявила о правах на ряд произведений искусства в России

Польша заявила о правах на ряд произведений искусства в России
МИД Польши также обвинил СССР в нанесении ущерба польской культуре. Фото: Pixabay

Министерства иностранных дел Польши заявило о правах на ряд произведений искусства, находящихся в России.

МИД Польши также обвинил СССР в нанесении ущерба польской культуре.

Об этом сообщается на странице польского МИД в Twitter. «Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — говорится в сообщении.

В министерстве утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МИД Польши считает, что в опубликованных Россией документах к 75-летию освобождения Варшавы много неправды. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отреагировал на публикацию Министерства обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.

мид польши польша произведения искусства
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В день приезда президента в Петербурге перекрыли Московский проспект
У Петропавловской крепости готовятся к крещению
Польша заявила о правах на ряд произведений искусства в России
В Петербурге с нефтезавода похитили 895 тонн битума на 2 млн рублей
Петербуржец сделал замечание курильщику и получил три удара ножом
Путин: каждый ветеран получит по 75 тыс. рублей
Водителя красной Honda увезли на скорой после ДТП на Московском проспекте
Mazda столкнулась с машиной скорой помощи в деревне Ополье в Ленобласти