В день приезда президента в Петербурге перекрыли Московский проспект

В субботу, 18 января, в день приезда президента России Владимира Путина, в Петербурге ввели ограничения движения в городе.

В частности, в настоящий момент, согласно сервису «Яндекс.Навинатор», перекрыли Московский проспект.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», вечером в городе образовались пробки на Загородном проспекте. Движение в центре Петербурга также было затруднено.

Владимир Путин сегодня принимает участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Президент России возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. До этого российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленобласти. Планируется, что ему представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну». Также президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

анее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину стать российским премьер-министром. Глава Федеральной налоговой службы, работающий на этом посту в течение десяти лет, принял предложение.