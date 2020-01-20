Эксперты назвали самые комфортные автомобили

Эксперты назвали самые комфортные автомобили
Фото: pixabay.com

Британские специалисты составили рейтинг наиболее комфортных автомобилей. При этом учитывались, в первую очередь, характеристики, делающие машину удобной как для водителя, так и для пассажиров.

Самым комфортным личным транспортом современности эксперты из Великобритании сочли Mercedes-Benz E-класса. Свой выбор специалисты обусловили плавным ходом, экономичностью и высокотехнологичностью интерьера при мощном двигателе.

Вторым стал значительно более бюджетный «француз», Citroen C3. Замыкает тройку лидеров люксовый седан бизнес-класса, британского производителя Jaguar XF.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские автомобилисты возмущены нововведениями в постановке на учет новых машин. Дилеры, на которых перенесли эту ответственность, оказались не знакомы с технической стороной процесса.

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