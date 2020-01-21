Январские паводки погрузили Тихвин в воду

Январские паводки погрузили Тихвин в воду
Последствия паводка в Тихвине. Фото: vk.com/tih_win

Город Тихвин в Ленинградской области столкнулся с последствиями январских паводков. Под воду ушли деревья, скамейки и даже мост.

Снимками затопленных улиц местные жители поделились в соцсетях. Вода залила частный сектор и историческую часть Тихвина. Уровень воды в реке Тихвинке достиг стен Богородичного Успенского мужского монастыря.

Под водой также оказалась часть моста на прудах «Таборы».

«Как здесь проходить? Как Моисей?», — шутят местные жители и предлагают друг другу перейти на лодки.

С последствиями паводков Тихвин сталкивается каждый год. Однако обычно улицы заливает в конце марта — начале апреля, когда на реках взрывают лед. В этот раз город затопило аномально рано.

Последствия паводка в Тихвине. Фото: vk.com/tih_win
Последствия паводка в Тихвине. Скриншот видео: vk.com/tih_win

Местные жители считают, что причинами подтопления стали необычно теплая погода и обветшавший участок дамбы вдоль Верхне-Береговой улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дома в Тихвине затопило из-за паводка.

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