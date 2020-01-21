Вероника Скворцова может покинуть пост главы Минздрава

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова, вероятно, не войдет в состав правительства. Пост министра, по слухам, получит руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Источники в Минздаве сообщают, что Скворцова уходит из правительства. На её место пророчат руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйба, пишет РБК.

В пресс-службе министерства информацию о возможных кадровых перестановка пока не комментируют.

Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году. До этого она работала заместителем министра здравоохранения и соцразвития.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ. На пост премьер-министра был назначен Михаил Мишустин. Медведев получил должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что и.о. вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец, по данным источников, не войдут в правительство Михаила Мишустина.