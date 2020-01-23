Стендап-комик Долгополов отменил все концерты после побега из России

Все концерты российского стендап-комика Александра Долгополова будут отменены. Из всех запланированных концертов состоится только выступление в Берлине 12 февраля.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на организаторов выступлений, поклонникам юмориста будут возвращены деньги за купленные билеты.

Концертный директор стендапера Армен Гандилян уже подтвердил, что продажи билетов на его концерты приостановлены, передает «Мойка78». Он также уточнил, что продажи билетов будут вновь открыты после «выяснения обстоятельств».

Остается неизвестным, куда и насколько уехал стендапер.

Добавим, что ранее стало известно, что Долгополов покинул Россию из-за проверки МВД по поводу заявления жителя Подмосковья, который усмотрел в одном из выступлений комика в петербургском баре оскорбление чувств верующих. Видео было опубликовано на на YouTube под названием «Александр Долгополов — Новый час шуток».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция ищет комика Долгополова после стэндапа в Петербурге.