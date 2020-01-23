Подготовленный в Петербурге фигурист Алиев выиграл золото чемпионата Европы

Российский спортсмен Дмитрий Алиев впервые за последние восемь лет стал представителем России, который выиграл континентальное первенство в одиночном мужском катании. Ранее им был Евгений Плющенко.

Фигурист проходил подготовку в Петербурге. За короткую и произвольную программу в сумме он получил 272,89 балла. Как сообщает NEWS.ru, он стал победителем на завершившихся соревнованиях по одиночному фигурному катанию среди мужчин, который прошел в австрийском Граце.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о победе российской фигуристки в финале Гран-при.