«Заблокированные» лжеминеры прислали Роскомнадзору письмо

В общей сложности правоохранителям пришлось проверить 1680 объектов. Как и в прошлые разы, ничего не нашли. Фото: Baltphoto

В общей сложности правоохранителям пришлось проверить 1680 объектов. Как и в прошлые разы, ничего не нашли. Фото: Baltphoto

Интернет-вандалы, на протяжение нескольких месяцев терроризирующие Петербург угрозами, заставляющими эвакуироваться сады, школы, больницы и торговые центры, не отреагировали на блокировку Роскомнадзора.

Не так давно ведомству удалось вычислить нидерландский IP-адрес, с которого отправлялись сообщения о ложной опасности. Однако это не остановило злоумышленников, которые возобновили рассылку. Помимо прочего, неизвестные оповестили о «бомбе» и сам Роскомнадзор, воспользовавшись для этого сервером Startmail.com, о блокировке которого отчитались в ведомстве.

Помимо Роскомнадзора, письма с угрозами получили служба судебных приставов и районные суды Северной столицы, а также сетевые супермаркеты, вокзалы, прокуратура, Законодательное собрание и Смольный, пишет «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ФСБ заявили о блокировке ресурса Startmail.com.