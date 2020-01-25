Беглов проверил подготовку к открытию первого детского технопарка «Кванториум»

Губернатор Северной столицы в ходе рабочей поездки по Калининскому району проверил строительство первого в Петербурге детского технопарка «Кванториум».

Сейчас в здании, где уже 1 сентября распахнет свои двери для юных посетителей передовой детский центр, проводится капитальный ремонт. Об этом в субботу, 25 января, рассказали в пресс-службе городской администрации. Над созданием технопарка трудится молодая команда. Беглов уверен, что это — один из ключей успеха проекта.

Идея технопарка победила во всероссийском конкурсе и реализуется на полученный грант. Из бюджета Санкт-Петербурга на строительство детского центра выделили 358 миллионов рублей. В «Кванториуме» будут проводиться занятия для детей по техническим направлениям: аэроквантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум и другим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник проинспектировал ход ремонта детской поликлиники №41 в Калининском районе.