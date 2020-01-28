Житель Астрахани в течение 14 лет насиловал свою дочь

Сорокалетний астраханец подозревается в систематическом насилии над несовершеннолетней дочерью, которое продолжалось в течение 14 лет.

По версии следствия, житель Астрахани вступил в незаконную сексуальную связь со своей дочерью когда малышке, родившейся в 2000 году, было всего пять лет. В общей сложности с 2005 по 2019 год правоохранительные органы сообщают о 130 эпизодах насилия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедших чудовищных преступлений мужчины. В его отношении возбуждено уголовное дело. Насильник-педофил может оказаться за решеткой на срок до двадцати лет. Дело находится на лично контроле руководителя астраханского управления Следкома генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на пешеходном переходе сбили молодую девушку.