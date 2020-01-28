Владелец кафе «Хоттабыч» в Биржевом переулке предстанет перед судом за незаконную продажу спиртного

Петербуржец продавал алкогольные напитки в своем заведении в Василеостровском районе города, не имея на это соответствующей лицензии.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили во вторник, 28 января, в пресс-службе ведомства. По данным следствия, обвиняемый в течение полутора лет, — с августа 2017 по февраль 2019 года, — без лицензии продавал алкоголь в кафе «Хоттабыч» по адресу Биржевой переулок, 2.

Таким образом, за это время предприниматель нелегально заработал больше 560 тысяч рублей. Уголовное дело владельца кафе рассмотрит районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в складском помещении на Софийской обнаружили более трехсот литров алкоголя. Производимая без лицензии продукция была изъята прокуратурой Санкт-Петербурга, инициировавшей проверку.