В Бермудском треугольнике нашли корабль, пропавший почти 100 лет назад

Обломки Cotopaxi нашли на дне примерно в 65 километрах от побережья американского штата Флорида. Фото: pixabay

Обломки Cotopaxi нашли на дне примерно в 65 километрах от побережья американского штата Флорида. Фото: pixabay

Морские археологи нашли в Бермудском треугольнике корабль, который исчез порядка ста лет назад. Речь идет о торговом судне Cotopaxi 95.

Пароход покинул порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года. Корабль направлялся к Кубе, однако спустя некоторое время он исчез.

Как сообщает телеканал Fox News, экипаж судна отправлял сигналы о бедствии через два дня после того, как отплыл. Сведения об этом нашлись в лондонских архивах, но отсутствовали в США.

Обломки Cotopaxi нашли на дне примерно в 65 километрах от побережья американского штата Флорида. О находке сообщили и внуку Уильяма Майерса, который был капитаном пропавшего парохода. Майерс-младший увидел доказательства и также признал, что исследователи нашли именно корабль его погибшего деда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о спуске на воду корабля противоминной обороны «Яков Баляев». Соответствующая церемония прошла в Петербурге.