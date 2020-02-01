Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в первый день февраля

Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в первый день февраля
Ближе к вечеру снег сменится на дождь. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Облачная погода с мокрым снегом ожидается в Петербурге в первый день февраля

Петербуржцев ждут мокрый снег и гололедица в субботу, 1 февраля, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ближе к вечеру снег сменится на дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем в Петербурге потеплеет до 0 градусов.

Из-за гололедицы МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.

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