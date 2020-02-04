В Гонконге зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса

В Гонконге зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса
Мужчина скончался от пневмонии. Фото: pixabay

В Гонконге местный житель скончался от пневмонии, вызванной китайским коронавирусом. Соответствующие заявление сделали местные власти.

От пневмонии скончался 39-летний мужчина. Согласно данным местных органов здравоохранения, сообщает RTHK, 21 января он ездил на скоростном поезде в Ухань (провинция Хубэй, Китай), а затем побывал в городе Чанша (провинция Хунань, Китай).

К настоящему моменту в Гонконге подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, 159 человек находятся под присмотром врачей из-за подозрения на инфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что около четверти россиян отложили отпуск из-за коронавируса.

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