Режиссер из Канады вставил себе камеру вместо утраченного глаза

Режиссер из Канады вставил себе камеру вместо утраченного глаза
Камеру необходимо регулярно подзаряжать. Фото: pixabay.com

Канадский режиссер Роб Спенс лишился глаза еще в детстве, в результате несчастного случая. Однако лишь недавно он решил установить себе вместо протеза — камеру, которая фиксирует поистине «авторское кино».

Личная камера Роба способна записывать видео длительностью до тридцати минут. Причем протез режиссера стилизован под глаз персонажа Арнольда Шварценеггера из «Терминатора», — камера светится красным. О необычном решении творческого деятеля рассказывает портал america.ru.

Спенс потерял глаз в детстве, в результате трагичной окончившейся игры с ружьем. Впрочем, унывать режиссер, как можно заметить, не стал. Хотя новая камера не соединена со зрительным нервом и не предоставляет ему возможности видеть, у Роба появилась возможность запечатлевать все «от первого лица».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочерняя компания холдинга Alphabet разработала программу, позволяющую распознать любое искусственное усовершенствование фотоснимка.

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Режиссер из Канады вставил себе камеру вместо утраченного глаза
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