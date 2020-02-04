Режиссер из Канады вставил себе камеру вместо утраченного глаза

Канадский режиссер Роб Спенс лишился глаза еще в детстве, в результате несчастного случая. Однако лишь недавно он решил установить себе вместо протеза — камеру, которая фиксирует поистине «авторское кино».

Личная камера Роба способна записывать видео длительностью до тридцати минут. Причем протез режиссера стилизован под глаз персонажа Арнольда Шварценеггера из «Терминатора», — камера светится красным. О необычном решении творческого деятеля рассказывает портал america.ru.

Спенс потерял глаз в детстве, в результате трагичной окончившейся игры с ружьем. Впрочем, унывать режиссер, как можно заметить, не стал. Хотя новая камера не соединена со зрительным нервом и не предоставляет ему возможности видеть, у Роба появилась возможность запечатлевать все «от первого лица».

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