Из-за коронавируса из российских магазинов может исчезнуть чеснок

Вспышка китайского коронавируса может спровоцировать дефицит чеснока на территории РФ. Эпидемия, по мнению экспертов, повлияет на ассортимент ввозимых в страну продуктов из Китая.

Лидерами в списке российского импорта из Китая по стоимости в минувшем году вошли цитрусовые, замороженная рыба, овощи и чеснок. Специалисты не исключают, что последний продукт может временно пропасть с прилавков магазинов.

По данным Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», сообщает RG.RU, доля Китая в поставках чеснока на российский рынок составляет 80 процентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Китай прибыл первый самолет из России с гуманитарной помощью