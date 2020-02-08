Семь придомовых участков подтопило в поселке Важины

В Ленобласти река Свирь вышла из берегов и подтопила несколько придомовых участков в Подпорожском районе, сообщили в главке МЧС по области.

Подтопления жилых участков произошли в поселке Важины. На месте происшествия работала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также спасательный отряд Лодейного поля и представители администрации поселка.

Специалисты проверили дома, после чего было налажено взаимодействие с другими структурами, а также контроль за ситуацией в поселении.

В ведомстве добавили, что местные жители находятся в безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» заменит канализации на подтопляемых улицах Петербурга.