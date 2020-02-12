В Роскачестве рассказали о плюсах и минусах растительных аналогов молока

Специалисты Роскачества назвали плюсы и минусы заменителей молока. Эксперты также отметили, что рекомендуют не отказываться от привычного молока, если на то нет противопоказаний.

По их словам, прежде чем перейти на растительные напитки, следует проконсультироваться с врачом. Это связано с тем, что аналог полностью не заменяет коровье молоко.

Сотрудники Роскачества рассказали, что напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью к тем или иным компонентам.

Как сообщает News.ru, среди преимуществ растительных напитков специалисты выделили витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему. В этом случае альтернатива молока поможет при бессоннице, стрессе и хронической усталости. Некоторые виды такого продукта могут хорошо сказаться на коже и ногтях.

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