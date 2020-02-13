Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона

Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона
Штраф нужно оплатить в течение 60 дней. Фото: pixabay

Мировой суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными граждан РФ.

Компанию наказали по факту нарушени законодательства в области персональных данных. Социальной сети грозил штраф до 6 млн рублей.

Как сообщили «РИА Новости», в результате суд признал иностранное юридическое лицо Twitter Inc виновным в правонарушении.

Штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в работе Twitter зафиксирован массовый сбой

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