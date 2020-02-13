В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ за отказ от квитанций

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ за отказ от квитанций
Возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для граждан РФ, которые откажутся от получения бумажных носителей.

Депутат Борис Чернышов заявил, что отказ от привычных квитанций позволит сэкономить на оплате указанных услуг.

Он объяснил, что жители, совершающие оплату ЖКХ онлайн, должны получить скидку, ведь в таком случае не тратятся деньги на бумагу и услуги почты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургская прокуратура восстановила пенсионные права горожанина. Сотрудники проверили трудовую книжку жителя.

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