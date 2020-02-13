Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
WhatsApp. Фото: Pixabay

Приложение является вторым крупнейшим сервисом после соцсети Facebook. Равное количество пользователей cоцсети — 2 млрд — было достигнуто в 2017 году.

«WhatsApp пользуются 2 млрд человек по всему миру», — указано в официальном сайте мессенджера.

Мобильное приложение для обмена сообщениями выпущено в 2009 году. Спустя пят лет WhatsApp был приобретен компанией Facebook за $19 млрд. В 2017 году число пользователей приложения достигло отметки в миллиард.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новой уязвимости в мессенджере WhatsApp. Об угрозах рассказал создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

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