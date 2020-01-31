Дуров рассказал о новой уязвимости в мессенджере WhatsApp

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование мессенджера WhatsApp. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее смартфон владельца Amazon Джефф Безос взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через WhatsApp. По словам Дурова, атаку совершило иностранное правительство.

Он рассказал, что при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются. По его словам, источником угрозы для конфиденциальности переписки могут быть бэкдоры — тайные уязвимости, намеренно оставленные разработчиками. Дуров отметил, что на такие ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов.

Напомним, ранее Дуров сообщил, что новость об уязвимости WhatsApp с голосовыми сообщениями не удивила его, так как у мессенджера имеется множество уязвимостей, к тому же он не защищен от хакерских атак. По мнению Дурова, WhatsApp вместе с его материнской компанией Facebook намеренно оставляют уязвимости в приложении в связи с требованиями американских спецслужб. Также основатель Telegram отметил, что его мессенджер за шесть лет работы не раскрыл ни одного байта информации в интересах третьих лиц, в то время как Facebook и WhatsApp делают это почти со всеми, кто работает на правительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти США добились разрешения по приостановке ICO Telegram Павла Дурова. В рамках первичного размещения активов, номинированных в криптовалютах, компания Дурова уже собрала $1,7 млрд.