В Смольном не ждут проблем от весеннего паводка

Вода в Неве не будет подниматься сильно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Вода в Неве не будет подниматься сильно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Никакой катастрофы быть не должно, так как льда не образовалось из-за аномально теплой зимы.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Власти Петербурга не ожидают весеннего паводка, так как зима 2019/ 2020 годов выдалась теплой, льда образоваться не успело. За остаток месяца вряд ли что-то изменится – тем более, синоптики прогнозируют повышение температуры.

Начальница Гидрометцентра Петербурга Надежда Щербакова заявила, что вода в реках не поднимется выше 100 сантиметров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики прогнозируют теплую погоду в Петербурге до 14 февраля. В ближайшее время также мало что изменится.