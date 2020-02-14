Сестрорецкий «Восков технопарк» превратят в деловую зону

Функционал территории бизнес-центра «Восков технопарк» в городе Сестрорецке планируют сменить с жилой зоны на производственно-деловую.

Правительство Санкт-Петербурга рекомендовало парламенту изменить статус участка. В пятницу, 14 февраля, соответствующее распоряжение опубликовали на интернет-портале городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Участок «Восков технопарка», находящийся в зоне жилого строительства, получит статус производственно-деловой территории по итогам совещания градоначальника Северной столицы Александра Беглова и руководителя компании «Роснано», Анатолия Чубайса. Планируется, что в технопарк переедет завод «Светлана».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре прошлого года на территории предприятия «Светлана» на проспекте Энгельса сносили отслужившие свой срок корпуса.