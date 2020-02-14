Сестрорецкий «Восков технопарк» превратят в деловую зону

Сестрорецкий &#171;Восков технопарк&#187; превратят в деловую зону
"Восков технопарк" занимает более 14 гектаров. Фото: Wikipedia

Функционал территории бизнес-центра «Восков технопарк» в городе Сестрорецке планируют сменить с жилой зоны на производственно-деловую.

Правительство Санкт-Петербурга рекомендовало парламенту изменить статус участка. В пятницу, 14 февраля, соответствующее распоряжение опубликовали на интернет-портале городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Участок «Восков технопарка», находящийся в зоне жилого строительства, получит статус производственно-деловой территории по итогам совещания градоначальника Северной столицы Александра Беглова и руководителя компании «Роснано», Анатолия Чубайса. Планируется, что в технопарк переедет завод «Светлана».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре прошлого года на территории предприятия «Светлана» на проспекте Энгельса сносили отслужившие свой срок корпуса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
восков технопарк коммерческая недвижимость курортный район санкт-петербург сестрорецк строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участники «Уральских пельменей» признались, что в коллективе ...
Ученые выяснили, что макияж во время беременности может быть опасен для ребенка
В России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Замглавы ГИБДД Воронежа оказался обладателем недвижимости на 50 млн рублей
В Павловске лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шевроле», ...
Новый министр культуры Ольга Любимова впервые нанесла рабочий визит в Петербург
Жители Петербурга приняли участие в акции «На работу на велосипеде»
Суд увеличил неустойку по алиментам Кержакову почти в четыре раза