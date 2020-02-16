КамАЗ и Sollers намерены создать альянс

Производитель грузовиков КамАЗ и производитель легковых и легких коммерческих авто (LCV) Sollers намерены создать альянс.

Представитель КамАЗа сообщил о принятии принципиального решения о создании альянса.

Как сообщили «Ведомости», близкий к компании источник заявил, что данный вопрос находится на стадии проработки. КамАЗ планирует начать выпуск легковушек и расширить ассортимент среднетоннажных грузовиков, а Sollers надеется расширить рыночные ниши.

До конца настоящего года должны принять решение о схеме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что новый экспресс-тест на коронавирус выдаст результаты через 15 минут