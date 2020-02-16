На перекрестке Обводного и Рыбинской ДТП раскидало Audi и Jaguar

На перекрестке Обводного и Рыбинской ДТП раскидало Audi и Jaguar
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. От удара машины разнесло на приличное расстояние.

Авария случилась сегодня, 16 февраля, на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на месте происшествия разбросаны осколки и детали машин.

По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», участниками аварии стали машины марок Audi и Jaguar.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании виновника прошлогодней драки. Полицейские поймали его в Гатчине.

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