На перекрестке Обводного и Рыбинской ДТП раскидало Audi и Jaguar

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. От удара машины разнесло на приличное расстояние.

Авария случилась сегодня, 16 февраля, на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на месте происшествия разбросаны осколки и детали машин.

По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», участниками аварии стали машины марок Audi и Jaguar.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании виновника прошлогодней драки. Полицейские поймали его в Гатчине.