На Загородном «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе

В Центральном районе Северной столицы машина скорой помощи сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Все произошло накануне, 15 февраля, около дома 32 по Загородному проспекту. Пешехода сбили около десяти часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина, которому на вид 25-30 лет, получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на перекрестке Обводного и Рыбинской. Участниками аварии стали Audi и Jaguar.