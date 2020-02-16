На Загородном «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе

На Загородном &#171;скорая&#187; сбила мужчину на пешеходном переходе
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Центральном районе Северной столицы машина скорой помощи сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Все произошло накануне, 15 февраля, около дома 32 по Загородному проспекту. Пешехода сбили около десяти часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина, которому на вид 25-30 лет, получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на перекрестке Обводного и Рыбинской. Участниками аварии стали Audi и Jaguar.

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