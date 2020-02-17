Петербуржец отправится в исправительную колонию на 11 лет за кражу велосипедов

Петербуржец отправится в исправительную колонию на 11 лет за кражу велосипедов
Суд назначил наказание петербуржцу. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Петродворцового района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении шести эпизодов преступлений по акту краж, с причинением значительного ущерба.

Суд установил, что мужчина совершил серию краж велосипедов и скутеров. Он похищал транспортные средства из подъездов домов Петродворцового района, а также с придомовых территорий.

Как сообщили в прокуратуре города, подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

С учетом личности подсудимого, судимого, с учетом ранее вынесенного в отношении него приговора за тяжкое преступление по другому уголовному делу, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 10 месяцев.

Отбывать наказание петербуржец будет в исправительной колонии особого режима.

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