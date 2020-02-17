Дату начала работы Дороги жизни хотят сделать праздничным днем

Дату начала работы Дороги жизни хотят сделать праздничным днем
Мемориал "Разорванное кольцо" на Дороге жизни. Фото: Baltphoto

Петербургскому Законодательному собранию предложили сделать 22 ноября, день начала движения по Дороге жизни памятной датой и официальным праздником.

Дорога жизни — единственная транспортная магистраль, работавшая во время Великой Отечественной войны. Она вела через Ладожское озеро. Только через Дорогу жизни блокадный Ленинград был связан с внешним миром. В летнее время её нужно было преодолевать по воде, зимой — по ледяному покрову.

Дорога жизни работала с 12 сентября 1941 по март 1943 года. В случае, если парламент Санкт-Петербурга согласится признать 22 ноября официальной праздничной датой, то этот день станет днем памяти военных водителей и строителей, служащих транспортных подразделений, зенитчиков и других.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как работали кондитерские фабрики в блокадном Ленинграде.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
блокада ленинграда дорога жизни праздник санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Microsoft отменила ошибочное обновление Windows 10
Дату начала работы Дороги жизни хотят сделать праздничным днем
За прошлый год арендаторы задолжали КИО более 1,5 млрд рублей
ТРК Континент на Байконурской затопило
Петербургские роботы ROBBO получили финансирование Евросоюза на полмиллиона евро
Сербский каратист отправился в Москву пешком, чтобы пожать руку Путину
Петербуржцы в сети 4G Tele2 использовали в два раза больше ...
В Петербурге из-за шквального ветра закрыли скверы и сады