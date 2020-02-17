Дату начала работы Дороги жизни хотят сделать праздничным днем

Петербургскому Законодательному собранию предложили сделать 22 ноября, день начала движения по Дороге жизни памятной датой и официальным праздником.

Дорога жизни — единственная транспортная магистраль, работавшая во время Великой Отечественной войны. Она вела через Ладожское озеро. Только через Дорогу жизни блокадный Ленинград был связан с внешним миром. В летнее время её нужно было преодолевать по воде, зимой — по ледяному покрову.

Дорога жизни работала с 12 сентября 1941 по март 1943 года. В случае, если парламент Санкт-Петербурга согласится признать 22 ноября официальной праздничной датой, то этот день станет днем памяти военных водителей и строителей, служащих транспортных подразделений, зенитчиков и других.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как работали кондитерские фабрики в блокадном Ленинграде.