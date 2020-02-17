В Петербурге появляется больше частных музеев

Увеличение потока туристов и большая нагрузка на городские музеи может способствовать росту интереса к частным музеям. Они стремительно развиваются в Петербурге. Сейчас их в городе 99. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на своё исследование.

Половина музеев расположена в центральном районе, а открываться они начали в конце 80-х годов.

В основном, такие музеи работают ради прибыли (2/3 работают на платной основе), но есть места, которым материальная выгода не так важна.

Большей популярностью пользуются площадки с акцентом на искусство, далее идут этнографические музеи, а за ними «развлекательные».

Эксперты не считают данные «туристический аттракционы» музеями. Ведь для того, чтобы им назваться недостаточно лишь собрать в одном месте коллекцию чего-либо.

В планах Петербурга, активное развитие туризма. В городе большое количество достопримечательностей, но вот внимание туристов привлечено к максимум 10-15 объектам, среди которых на первом месте Эрмитаж. Если сравнивать его и другие объекты, то станет ясно, что в других местах поток посетителей намного меньше. Поэтому необходимо создавать альтернативные места и продвигать, выводя из тени остальные не менее интересные музеи северной столицы.

Но, по мнению специалистов, опрошенных РБК, вероятность того, что частные музеи станут популярны среди туристов — сомнительна. Если у человека есть в планах посещение частного музея, то он его посетит, но, в основном, туристы нацелены на конкретные знаковые места. Среднее время пребывания в Петербурге у туристов — 3 дня.

Культура — вещь на которой сложно заработать. И редко можно совмещать получение дохода и реализацию художественных идей, которая была бы привлекательна для туристов. Но, несмотря на это, некоторые из подобных частных учреждений могут стать альтернативой основных достопримечательностей Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музеи в Петербурге признали самыми дорогими в России.