На Васильевском временно перекроют улицы

Всему причина – прокладка теплосети, которая ограничит движение на некоторых участках.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем рассказали в Государственной административно-технической инспекции. На Васильевском острове перекрывать улицы собираются уже с завтрашнего дня, с 18 числа. Ограничения будут действовать на 24-25 линии В.О. и на участке от Среднего проспекта до Малого проспекта В.О. до второго марта. По Серебристому бульвару нельзя будет проехать до третьего апреля, а на перекрестке Васнецовского проспекта и дороги в Рыбацкое пройдут работы до пятого марта. Также известно, что до шестого марта ограничат движение по Английскому проспекту, а до 31 марта – по Ленинскому проспекту.

Некоторые петербуржцы в социальных сетях возмущаются и спрашивают, когда это все закончится. В ГАТИ их просят заранее строить маршруты и отнестись с пониманием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение транспорта на Софийской и Моисеенко ограничат.