В Выборгском районе гурман почти украл сыр на 26 тысяч рублей

В Выборгском районе гурман почти украл сыр на 26 тысяч рублей
Какой именно сыр хотел украсть гурман, не уточняется. Фото: pixabay.com

Неизвестный зашел в супермаркет на Выборгском шоссе и надежно затарился сыром, сложив его и в рюкзак, и в карманы куртки и брюк. Однако оплачивать продукт не захотел.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля, в одном из магазинов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Мужчина, находясь в торговом зале, набрал значительное количество сыра, незаметно распихав его в рюкзак, который благоразумно взял с собой, а также в карманы одежды.

После любитель сыра попытался незамеченным пройти через кассу, не оплачивая покупку. Он мог бы причинить магазину ущерб на 26 тысяч рублей, однако один из работников гипермаркета вовремя нажал тревожную кнопку. Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его полиции, сообщают в пресс-службе ведомства.

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