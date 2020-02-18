В Красносельском районе задержали хулигана, разбившего дверь в общепите

В Красносельском районе задержали хулигана, разбившего дверь в общепите
Нарушителя порядка передали полиции. Фото: pixabay.com

Ранним утром воскресенья нетрезвый житель Красносельского района Санкт-Петербурга разгромил входную стеклянную дверь точки общепита в торговом центре на проспекте Ветеранов.

Инцидент произошел около восьми утра 16 февраля, сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны. Наряд Росгвардии прибыл на место происшествия из-за сработавшей тревожной кнопки. В ресторане быстрого питания правоохранители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник, руководствуясь лишь хулиганскими мотивами, разбил стеклянную входную дверь заведения. Его незамедлительно задержали и передали полицейским. Сейчас устанавливается сумма материального ущерба, причиненного нарушителем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в гипермаркете на Выборгском шоссе неизвестный гурман едва не украл сыр на 26 тысяч рублей.

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