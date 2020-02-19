Врач рассказал, кому можно спать меньше восьми часов в сутки

Люди с геном короткого сна могут полноценно выспаться за четыре часа. Фото: Pixabay

Люди с геном короткого сна могут полноценно выспаться за четыре часа. Фото: Pixabay

Заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов объяснил, кому можно спать меньше восьми часов в сутки.

По его словам, люди с геном короткого сна могут полноценно выспаться за четыре часа, радио Sputnik. Для большинства людей сокращение часов сна чревато серьезными проблемами.

«Такие люди могут за 4 часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически», – пояснил врач.

Специалист также отметил, что сон нужен для того, чтобы «чинить» организм от «ошибок». Без своевременного «ремонта» начнутся проблемы со здоровьем. Это может привести к таким патологиям, как ожирение, диабет, проблемам с сердцем и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между качеством сна и тревожностью человека, возникающей на следующий день, существует прямая связь. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета. Специалисты напомнили, что людям необходимо высыпаться в ночное время суток, чтобы восполнять силы и хорошо чувствовать себя на следующий день.