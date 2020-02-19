Суд Петербурга оштрафовал чиновника, который не проверил законность начислений по оплате ЖКХ

Красногвардейский районный суд оштрафовал заместителя начальника Государственной жилищной инспекции.

После обращения местного жителя прокуратура потребовала проверить законность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Однако проверка была не проведена.

В связи с этим, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве суд отправил под арест чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок. Мужчина подозревается в получении откатов на сумму нескольких миллионов рублей.