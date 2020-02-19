Суд Петербурга оштрафовал чиновника, который не проверил законность начислений по оплате ЖКХ

Суд Петербурга оштрафовал чиновника, который не проверил законность начислений по оплате ЖКХ
Прокуратура потребовала проверить законность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Фото: Baltphoto

Красногвардейский районный суд оштрафовал заместителя начальника Государственной жилищной инспекции.

После обращения местного жителя прокуратура потребовала проверить законность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Однако проверка была не проведена.

В связи с этим, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве суд отправил под арест чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок. Мужчина подозревается в получении откатов на сумму нескольких миллионов рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
прокуратура чиновники штрафы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Раскрыто разбойное нападение на риелтора в Петербурге
Медведев рассказал, что пришел в политику благодаря Собчаку
Смольный готовит деньги газете Заксобрания, но не своим изданиям
Депутаты Петербурга запретили продавать детям и подросткам снюсы
В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки погибли два человека
На перекрестке Суздальского и Композиторов сонные водители устроили ДТП
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с жильем
Анонимы угрозами выгнали на улицы Петербурга 18 тысяч человек