В Удельном парке неизвестные отстреливают ворон

В Удельном парке Выборгского района Санкт-Петербурга неизвестные расстреляли несколько ворон. Петербуржцы крайне возмущены жестокостью хулиганов.

Зверский инцидент произошел в среду, 19 февраля, в Удельном парке. О случившемся рассказали очевидцы, заставшие на месте трагического происшествия еще полуживых, агонизирующих птиц, в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». С точностью утверждать, что по ним кто-то стрелял, пока нельзя, однако участники группы выдвигают именно такую версию.

Авторы публикации предполагают, что неизвестные стреляли по птицам из пневматической винтовки. На фотографии, прикрепленной к гневному посту, видны три обездвиженные вороны, лежащие прямо на дороге. Отметим, что не все комментаторы встали на защиту животных. Некоторые убеждены, что от птиц в городе необходимо избавляться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга поручил увеличить финансирование приютов для бездомных животных.