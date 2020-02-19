Сенатор призвал звезд перестать жаловаться на маленькие пенсии

Он убежден, что предъявлять претензии имеют право только труженики.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем рассказал председатель «Союза пенсионеров России», сенатор Валерия Рязанский, пишет «Газета.ру». Он заявил, что в последнее время звезды рассказывают, каков размер их пенсий и жалуются, что получают слишком мало. Рязанский не понимает таких жалоб от звезд.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться»,

— убежден сенатор.

Он считает, что звезды говорят о пенсиях, чтобы снискать поддержку у аудитории. Рязанский уверен – популярные артисты удивляются 20-30 тысячам рублей, потому что сравнивают их со своими гонорарами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Якубович предложил главе Минтруда жить на минимальную пенсию.