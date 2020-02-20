Клишас рассказал, когда решится вопрос о дате голосования по Конституции

Вопрос о дате проведения общероссийского голосования по изменению Конституции РФ будет решен до второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас, пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дата голосования за принятие поправок в Конституцию РФ точно не определена. Предполагается, что голосование пройдет в будний день, который будет объявлен выходным. Пока в качестве основной даты рассматривается среда, 22 апреля, но окончательное решение еще не принято. Этот день планируется объявить выходным.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.