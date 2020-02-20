Стало известно, какие имена чаще всего дают новорожденным жители Петербурга

Стало известно, какие имена чаще всего дают новорожденным жители Петербурга
Средний возраст матери первенца в прошлом году составил 29 лет, а отца — 32 года. Фото: pixabay.com

В Смольном рассказали, какие имена для новорожденных петербуржцев стали самыми популярными в прошлом году.

Согласно данным комитета по делам ЗАГС, в 2019-м году в Северной столице родилось больше мальчиков, чем представительниц слабого пола. Так, городские ЗАГСы выдали 30 709 свидетельств о рождении мальчиков, и зарегистрировали 28 956 актов о рождении девочек.

При этом, согласно статистике, количество новорожденных в Петербурге снизилось, в то время как количество многодетных семей, наоборот, выросло. Как сообщает «Мойка78», чаще всего молодые родители, выбирая имена для малышей, останавливаются на вариантах Александр и Софья. Среди популярных также Михаил, Максим, Алиса, Мария и Анна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии Петербурга продлили действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

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