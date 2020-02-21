Директору ЖКС пригрозили взорвать унитаз в здании на Торжковской

Директору ЖКС пригрозили взорвать унитаз в здании на Торжковской
Аноним сообщил о взрывчатке в унитазе. Фото: pixabay

Директору жилкомсервиса в Приморском районе Петербурга угрожали взорвать сливной бачок в здании ЖКС.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в службу 112 поступил звонок с неустановленного номера. Звонивший изменил голос на «электронный» и заявил, что житель одного из домов по улице Савушкина установил взрывчатку в туалетном бачке в здании ЖКС на Торжковской улице.

При этом аноним назвал паспортные данные «минера» и заявил, что взрыв направлен именно против директора жилкомсервиса.

Правоохранители проверили здание на наличие взрывных устройств и не обнаружили ничего подозрительного. Полиция также наведалась на оставленный анонимом адрес, где живет 79-летний мужчина. По его словам, он ничего такого не делал и даже никогда не обращался в ЖКС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два подростка в Керчи готовились взорвать школу.

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