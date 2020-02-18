Два подростка в Керчи готовились взорвать школу

Два подростка в Керчи готовились взорвать школу
Парни признались, что хотели устроить взрыв. Фото: pixabay.com 

Их удалось вовремя задержать – у молодых людей обнаружили самодельные бомбы.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на министра образования Крыма Валентина Лаврик. Один из подозреваемых в подготовке к теракту учился в местной школе, а другой – в морском колледже. Сейчас у учебных заведений запросили характеристики молодых людей, пока что о них мало что известно.

По предварительным данным, два подростка хотели подорвать одно из учебных заведений. Они купили все необходимое для изготовления самодельной бомбы, но не успели довести начатое до ума – их вовремя остановили. Юноши во время допроса признались, что хотели устроить теракт. Уточняется, что парни могли вдохновиться примером Владислава Рослякова, который расстрелял 20 студентов колледжа в Керчи, а затем умер сам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Крыму умер отец керченского стрелка.

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