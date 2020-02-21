Петербургского гендиректора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства

Петербургского гендиректора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства
Гендиректору было внесено представление об устранении нарушений закона. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красногвардейского района провела проверку исполнения ООО «ТЕХНОСЕРВИС» закона о противодействии коррупции.

Выяснилось, что в организации трудоустроили на работу бывшего сотрудника МИФНС России №11 по Петербургу. При этом предприятие не направило прежнему работодателю уведомление о трудоустройстве бывшего госслужащего.

Как сообщили в прокуратуре города, в отношении юрлица и гендиректора возбудили дела об административных правонарушениях по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего госслужащего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с грузовиком и автобусом в Кировском районе города.

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