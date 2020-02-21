В Петербурге за год на производстве погибло 27 человек

В 2019 году в Петербурге при исполнении трудовых обязанностей погибло 27 человек. Чаще все несчастные случаи происходили на обрабатывающих производствах, в строительстве и на транспорте.

Число погибших по причинам, связанным с производством, снизилось с 2018 года. Тогда количество несчастных случаев достигло 43, сообщает пресс-служба Международного форума труда со ссылкой на предварительные данные комитета по труду и занятости населения.

При этом число пострадавших с тяжелыми травмами увеличилось на 3%. В 2019 году таких случаев зафиксировано 128, в 2018 — 124. Большинство из пострадавших — мужчины. На них приходится 112 тяжелых травм. Общее число пострадавших — 236.

Причиной травмирования чаще всего становится падение, в том числе на лестницах. К этому приводят отсутствие страховки во время высотных работ, допуск работников без обучения охране труда и другие факторы.

По данным Петростата, к травмоопасным отраслям также относится здравоохранение. Так, например, врачи скорой помощи часто сталкиваются с противоправными действиями со стороны родственников или окружающих пациента.

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