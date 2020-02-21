Стало известно лучшее время для покупки iPhone в России

Стало известно лучшее время для покупки iPhone в России
iPhone XR презентовали в сентябре 2018 года. Фото: pixabay.com

Аналитики рассказали, что цены на новые модели «яблочных» смартфонов начинают падать после старта продаж в начале осени. Потом, в течение пары месяцев, стоимость на iPhone выравнивается и с весны стабилизируется.

Как рассказали специалисты «Яндекс.Маркета», которые проанализировали спрос на iPhone, выпущенные в течение последних двух лет, покупку нового iPhone лучше совершать в конце зимы — начале весны. В это время цена на гаджет намного ниже стартовой.

Среди моделей позапрошлого года сильнее всего подешевели линейки iPhone Xs — более чем на 30% за один год. Линейка Xs Max подешевела почти на 30%, а iPhone Xr — на 20%.

Что насчет моделей 2019 года, то сильнее всего цена упала на iPhone 11 Pro на 512 Гб — на 15% от изначальной цены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус ограничил поставки iPhone по всему миру.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple iPhone смартфон цена
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии и РФ 18 марта начнут продажу билетов на поезда к матчам ЧЕ в ...
Дольщикам ЖК «Азбука» в Щеглово выплатят компенсации
Стало известно лучшее время для покупки iPhone в России
В Петербурге ищут родителей молчаливого семилетнего мальчика
У «ВКонтакте» появился второй штаб в Петербурге
В Петербурге завершился интеллектуальный турнир Brain Cup
Анонимы «заминировали» «Газпром Арену» и напомнили ...
Пассажиров метро Петербурга предупреждают о коронавирусе