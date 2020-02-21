Стало известно лучшее время для покупки iPhone в России

Аналитики рассказали, что цены на новые модели «яблочных» смартфонов начинают падать после старта продаж в начале осени. Потом, в течение пары месяцев, стоимость на iPhone выравнивается и с весны стабилизируется.

Как рассказали специалисты «Яндекс.Маркета», которые проанализировали спрос на iPhone, выпущенные в течение последних двух лет, покупку нового iPhone лучше совершать в конце зимы — начале весны. В это время цена на гаджет намного ниже стартовой.

Среди моделей позапрошлого года сильнее всего подешевели линейки iPhone Xs — более чем на 30% за один год. Линейка Xs Max подешевела почти на 30%, а iPhone Xr — на 20%.

Что насчет моделей 2019 года, то сильнее всего цена упала на iPhone 11 Pro на 512 Гб — на 15% от изначальной цены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус ограничил поставки iPhone по всему миру.