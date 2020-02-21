В Ленобласти установили станции техобслуживания для машин

Они нужны для тех, кто готов сам заняться ремонтном собственного автомобиля.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает ЛенТВ24. В Ленинградской области появились станции техобслуживания для машин – в распоряжении местных жителей будут теплый гараж, набор инструментов и даже консультация эксперта. Автор идеи создания СТО самообслуживания, Станислав Жилко, рассказал, что всегда любил возиться с автомобилями и однажды решил, что таких, как он, нужно объединять.

Самостоятельный ремонт обойдется куда дешевле – всего 200-300 рублей в час. Сами автомобилисты считают, что это здорово – разбираться в устройстве машины, ведь в салонах могут навязывать ненужные услуги.

Жилко заявил, что собирается расширять дело – в планах открыть еще две станции.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленинградская область готовит дома к капремонту. В марте будет проведено обследования многоквартирных домов в различных районах области.