Самая крупная модель в мире опубликовала фото в белье

Самая крупная модель в мире опубликовала фото в белье
Девушка показала свою фигуру. Фото: instagram.com / tessholliday

Девушка порадовала поклонников откровенным снимком – они вдохновлены ее смелостью.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Снимок появился в Instagram-аккаунте плюс-сайз-модели Тесс Холлидей. На нем девушка предстала в нижнем белье. Она написала, что просит своих фанатов быть свободнее и любить себя, несмотря ни на что.

«Нам говорят, что нам повезло, если хоть кто-то считает нас привлекательными и если кто-то полюбит нас»,

— написала модель.

Девушка призналась, что она далеко не всегда относилась к тебе хорошо, но наконец поняла, как важно любить и принимать себя. Она уверена, что любовь к себе нужно воспитывать всю жизнью. Подписчики обрадовались фотографии и оставили множество положительных комментариев. Они считают Холлидей красивой не только снаружи, но и внутри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что безработный рассылал юным петербурженкам откровенные фото.

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