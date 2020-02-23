В Петербурге штормовой ветер сорвал козырёк ларька — пострадала девушка

Лист поликарбоната, выполняющий роль крыши для уличного ларька, сорвало порывом штормового ветра. В итоге оказалась травмирована девушка, лист повредил переносицу.

Чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 22 февраля, в Центральном районе Северной столицы. Сильный ветер сорвал крышу ларька, стоящего на пересечении проспекта Чернышевского и Захарьевской улицы. К несчастью, неподалеку в этот момент проходила девушка, которая попала под удар: лист поликарбоната ранил её нос.

На место происшествия прибыла скорая помощь, пострадавшей оказали необходимую первую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение. Об актуальном состоянии девушка пока ничего неизвестно, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу районной администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что от сильнейших порывов ветра пострадали две иномарки в Выборгском районе Петербурга.